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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:33 م
خالد صلاح
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ردا على قرار ترامب..

الخارجية الروسية: النفط حق للشعب السورى ولن نتعاون مع واشنطن فى هذا الشأن

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:10 ص
الخارجية الروسية: النفط حق للشعب السورى ولن نتعاون مع واشنطن فى هذا الشأن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين أن بلاده لن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن مسألة النفط السورى، فهو ثروة قومية للشعب السوري، ومن حقه التصرف فيها.

وقال فيرشينين - في تصريح للصحفيين - "لن نتفاعل مع الأمريكيين في هذه القضية (قضية النفط السوري)".


وأضاف "نتحدث هنا عن النفط السورى، أي الملكية الوطنية للشعب السوري بأسره. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري هو الذي يجب عليه إدارة موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط".


وفي سياق متصل، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا.


وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية بأن حوالي 900 من عسكريى الولايات المتحدة قد يظلون موجودين فى سوريا.


وأعلن ترامب يوم 7 أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من شمال شرق سوريا. وفي 13 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف آخرين من سوريا.

 

 


روسيا

امريكا

سوريا

حقول النفط

حقول النفط فى سوريا

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