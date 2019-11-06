ترامب يوافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشرق سوريا

وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء، على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط فى شرق سوريا، وجاء ذلك وفق مصادر إعلامية مطلعة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصادر، أن مثل هذه الخطوة من جانب الرئيس الأمريكى تثير عددًا من "الأسئلة القانونية الصعبة" حول ما إذا كان الجيش الأمريكى سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو الروسية أو غيرها فى حالة وجود تهديد لحقول النفط.

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكى بتوسع المهمة الأمريكية فى سوريا، يشطب القرار الذى اتخذه بوقت سابق بعودة 1200 جندى من سوريا إلى البلاد فى أقرب وقت.

وكان وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ "حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 7 أكتوبر، أن الولايات المتحدة بدأت تسحب قواتها من شمال شرق سوريا، وفى 13 أكتوبر أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف آخرين من سوريا.