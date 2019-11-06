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خالد صلاح
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الخارجية البحرينية تشيد بالجهود المتميزة للسفارة المصرية بالمنامة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:25 ص
الخارجية البحرينية تشيد بالجهود المتميزة للسفارة المصرية بالمنامة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة
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أعربت وكيل وزارة الخارجية البحرينية، الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، عن اعتزازها بالجهود المتميزة التى بذلتها السفيرة سهى إبراهيم الفار خلال فترة عملها كسفيرة لمصر لدى المملكة، ما أدى لتعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون الثنائى والتنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
 
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال الحفل الذى أقامته وزارة الخارجية البحرينية، بالديوان العام للوزارة بالمنامة لتوديع السفيرة سهى وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها.
 
من جانبها، تقدمت السفيرة سهى ببالغ شكرها لوكيل وزارة الخارجية وللمسئولين فى مملكة البحرين كافة على ما حظيت به من دعم ومساندة أسهمت فى إتمام مهام عملها بكل يسر، متمنية للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
 
حضر الحفل عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى البحرين، وعدد من المسئولين فى وزارة الخارجية بالمملكة.
 

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