الجيش العراقى يصدر تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

بغداد (أ ش أ)

أكدت القوات المسلحة العراقية وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء "إنه غير مسموح بقطع الجسور كونها ممرًا حيويًا للسكان العراقيين"، مؤكدًا حق التظاهر السلمي بعيدًا عن العنف.



وطالبت القوات المسلحة من المتظاهرين عدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مشيرة إلى أن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض وأن هناك عددًا قليلًا متورطًا بالعنف.



وأوضح المتحدث باسم القوات أن مواقع التواصل الاجتماعي وجيوشًا إلكترونية تحرض الشباب، وأن هناك فرقًا بين متظاهر ومخرب يقوم باستغلال التظاهرات، مشيرًا إلى أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.