الجيش العراقى يحذر من انهيار جسر الجمهورية وسط بغداد

بغداد(أ ش أ)

كشف المتحدث باسم الجيش العراقى اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن احتمالية تعرض جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، الذى يفصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية للانهيار.

وقال عبد الكريم ـ فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، إن "الجسر الذى تقف على طرفيه القوات الأمنية العراقية والمتظاهرون لم يعد آمنا"، مضيفا أن المهندسين الخبراء الذين كشفوا عليه قالوا إن الجسر معرض للانهيار.



وأضاف أن "هناك من تعمد حرق أجزاء من الجسر ولدينا صور كاملة بذلك"، موضحا أن هناك إهتزازا فى الجسر ينذر بوضع خطر.