الجيش التايلاندى يعلن مقتل 15 شخصا فى هجوم جنوبى البلاد

كتب محمد جمال

قال مسؤولون أمنيون اليوم الأربعاء إن مسلحين انفصاليين مشتبه بهم قتلوا 15 شخصًا على الأقل وأصابوا أربعة من متطوعى الدفاع القرويين فى إطلاق نار فى وقت متأخر من الليل عند نقطة تفتيش أمنية جنوب تايلاند ذى الأغلبية المسلمة.

كما استخدم المهاجمون، حسبما ذكرت صحيفة " سى ان ايه" فى مقاطعة يالا الجنوبية المتفجرات والعبوات الناسفة على الطرق لتأخير المتابعين فى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء فيما وصفته السلطات بأنه أكبر هجوم مسلح منذ سنوات.

وأدى التمرد الانفصالى المستمر منذ عقد من الزمان في مقاطعات يالا وباتاني وناراثيوات التي تقطنها أغلبية بوذية فى تايلاند ، إلى مقتل ما يقرب من 7000 شخص منذ عام 2004 ، وفقًا لـ ديب ساوث ووتش ، التي تراقب أعمال العنف.

ولم يُعلن أي مسؤول عن المسؤولية ، كما هو شائع في الهجمات في أقصى جنوب تايلاند.