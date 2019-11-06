سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش التايلاندى يعلن مقتل 15 شخصا فى هجوم جنوبى البلاد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:41 ص
الجيش التايلاندى يعلن مقتل 15 شخصا فى هجوم جنوبى البلاد قوات الأمن فى تايلاند
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسؤولون أمنيون اليوم الأربعاء إن مسلحين انفصاليين مشتبه بهم قتلوا 15 شخصًا على الأقل وأصابوا أربعة من متطوعى الدفاع القرويين فى إطلاق نار فى وقت متأخر من الليل عند نقطة تفتيش أمنية جنوب تايلاند ذى الأغلبية المسلمة.
 
كما استخدم المهاجمون، حسبما ذكرت صحيفة " سى ان ايه" فى مقاطعة يالا الجنوبية المتفجرات والعبوات الناسفة على الطرق لتأخير المتابعين فى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء فيما وصفته السلطات بأنه أكبر هجوم مسلح منذ سنوات.
 
5105
 
وأدى التمرد الانفصالى المستمر منذ عقد من الزمان في مقاطعات يالا وباتاني وناراثيوات التي تقطنها أغلبية بوذية فى تايلاند ، إلى مقتل ما يقرب من 7000 شخص منذ عام 2004 ، وفقًا لـ ديب ساوث ووتش ، التي تراقب أعمال العنف.
 
ولم يُعلن أي مسؤول عن المسؤولية ، كما هو شائع في الهجمات في أقصى جنوب تايلاند.

تايلاند

هجوم

متمردون

إطلاق نار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة