الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة الأزهر المتهمة بنشر أخبار كاذبة

كتبت أمنية الموجي

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، بعد قليل، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، علي إخلاء سبيل آية ح، طالبة جامعة الأزهر، المتهمة بالترويج للشائعات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، بتدابير احترازية.

وتواجه المتهمة فى القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية فى أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.