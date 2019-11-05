المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة تكوين عصابة للاتجار فى الهيروين بباب الشعرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى باب الشعرية.

البداية كانت بورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام وليد.ع عاطل، وفؤاد،ج عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمان، حيث عثر بحوزتهما حقيبة بداخلها كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 800 جرام، وبمواجهتهما، اعترافا بيحازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما فى المنطقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهما النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معهما إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 7سنوات.