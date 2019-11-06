التضامن: تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى 60 قرية بمحافظة أسيوط

كتب مدحت وهبة

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعى، اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ونشوى بلال، رئيس فريق مشروعات التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، لمناقشه إتاحة فرص عمل فى القرى التى تم اختيارها ضمن نطاق عمل المشروع القومى حياه كريمة فى محافظة أسيوط ويصل عددها إلى 60 قرية ترتفع فيها نسبه الفقر عن 70%.

وتم الاتفاق على تنفيذ برنامج فرصة الذى تنفذه وزاره التضامن للدعم الإنتاجى، الذى يعتمد على نقل الأصول الإنتاجية للأسر محدودة الدخل وإتاحه فرص تدريبيه للأبناء ونشر فكرة الدعم الإنتاجى ويركز على أبناء أسر تكافل وكرامة، الذين بلغوا 18 سنة ويوفر لهم فرص عمل لزيادة دخل الأسرة.