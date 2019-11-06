التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن المنظومة الجديدة أداة رسمية لتوفير الرعاية الصحية السليمة للأفراد وأسرهم لضمان نظام اجتماعى يقوم على التكافل والمساواة.



وأضاف السبكى، لـ"اليوم السابع"، أن المريض يحصل على خدمة بجودة عالية ومن خلال فريق طبى مدرب بشكل جيد، ومتابعته من خلال طبيب الأسرة مدى الحياة، ويجرى توفير مستويين من الرعاية الكاملة للمريض، وتابع: العلاج فى الخارج متاح لكل المصريين حال عدم وجوده محليا، مضيفا: هدفنا تقديم مستوى من الرعاية يضاهى ما يحدث بأى مكان فى العالم.



وأكد السبكى: لدينا دعم كامل من الدولة وتوفير كامل الاحتياجات المالية للنظام، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل تجرى فى المحافظات الخمسة الجديدة بشكل منتظم، كما أن الوضع مستقر ببورسعيد والمنتفعين يحصلون على الخدمات جيدًا.