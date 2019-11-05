سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تسجيل مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:21 م
تسجيل مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى منظومة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة  ، نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل في تسجيل 1014005 مواطن  وفتح 282379 ملف عائلي في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل وهم بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، بعد مرور 4 شهور فقط على إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى الأول فى يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة أن المنظومة نجحت بعد أربعة اشهر منذ إطلاق التشغيل التجريبى من تسجيل 527132 مواطن وفتح 162169 ملف عائلى إلكترونى فى محافظة بورسعيد من خلال 29 وحدة ومركز صحة أسرة كما نجحت بتسجيل 486873 مواطن وفتح 120210 ملف عائلى  فى كلٍ من الإسماعيلية (207267 مواطن)، السويس (48344 مواطن)، الأقصر (127088 مواطن)، أسوان (92277 مواطن) وجنوب سيناء (11897 مواطن) من خلال أكثر من 117 وحدة و مركز صحة أسرة فى المحافظات الخمس.
 
وأشار السبكى إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل نجحت فى إجراء 8995 عملية جراحية فى محافظة بورسعيد منها 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة فى محافظة بورسعيد.
 
وأكد السبكى أن دعم القيادة السياسية وتذليلها لكل العقبات كان هو السبب الأول فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والاستجابة الشعبية لها، وهى التجربة التى تظهر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والتى اجتمعت من أجل هدف واحد وهو تغيير المنظومة الصحية فى مصر للافضل وفقا لأفضل التجارب الصحية العالمية.
 
وأشار السبكى أن القيادة السياسية شددت على ضرورة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصرى ذات جودة ومعايير قياسية عالمية، مؤكدا أن اعتبار مشروع التأمين الصحى الشامل مشروعا قوميا للاستثمار فى المواطن المصرى الذى هو ركيزة نجاح النهضة التي تشهدها مصر حاليا، الذى إذا لم يكن فى مستوى صحى متميز لن يستطيع تقديم أى جهد للبلاد، مشددا على أن منظومة التأمين الصحى الشامل لديها العديد من المبادرات والفعاليات  التي تستهدف كل محافظات مصر وفقا للخطة الزمنية الموضوعه ووفقا لخصوصية كل محافظة لتطبيق المنظومة الصحية الشاملة، وهى المبادرات التي سيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لموعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية.

 


الصحة

السكان

التأمين الصحى

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة