تسجيل مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

أكدت وزارة الصحة ، نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل في تسجيل 1014005 مواطن وفتح 282379 ملف عائلي في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل وهم بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، بعد مرور 4 شهور فقط على إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى الأول فى يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة أن المنظومة نجحت بعد أربعة اشهر منذ إطلاق التشغيل التجريبى من تسجيل 527132 مواطن وفتح 162169 ملف عائلى إلكترونى فى محافظة بورسعيد من خلال 29 وحدة ومركز صحة أسرة كما نجحت بتسجيل 486873 مواطن وفتح 120210 ملف عائلى فى كلٍ من الإسماعيلية (207267 مواطن)، السويس (48344 مواطن)، الأقصر (127088 مواطن)، أسوان (92277 مواطن) وجنوب سيناء (11897 مواطن) من خلال أكثر من 117 وحدة و مركز صحة أسرة فى المحافظات الخمس.

وأشار السبكى إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل نجحت فى إجراء 8995 عملية جراحية فى محافظة بورسعيد منها 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة فى محافظة بورسعيد.

وأكد السبكى أن دعم القيادة السياسية وتذليلها لكل العقبات كان هو السبب الأول فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والاستجابة الشعبية لها، وهى التجربة التى تظهر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والتى اجتمعت من أجل هدف واحد وهو تغيير المنظومة الصحية فى مصر للافضل وفقا لأفضل التجارب الصحية العالمية.

وأشار السبكى أن القيادة السياسية شددت على ضرورة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصرى ذات جودة ومعايير قياسية عالمية، مؤكدا أن اعتبار مشروع التأمين الصحى الشامل مشروعا قوميا للاستثمار فى المواطن المصرى الذى هو ركيزة نجاح النهضة التي تشهدها مصر حاليا، الذى إذا لم يكن فى مستوى صحى متميز لن يستطيع تقديم أى جهد للبلاد، مشددا على أن منظومة التأمين الصحى الشامل لديها العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف كل محافظات مصر وفقا للخطة الزمنية الموضوعه ووفقا لخصوصية كل محافظة لتطبيق المنظومة الصحية الشاملة، وهى المبادرات التي سيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لموعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية.