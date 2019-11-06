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البنك المركزى: لدينا ودائع تتجاوز 4 تريليون وضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:58 م
البنك المركزى: لدينا ودائع تتجاوز 4 تريليون وضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة طارق عامر
كتبت هبة السيد

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري علي هامش اطلاق المسابقة الخاصة بالشركات الناشئة، هدفنا الاسمى ان يكون هناك قطاع مصرفي يساعد الشركات الصغيرة علي النمو وسط تقدم هائل للتكنولوجيا و الابتكار في العالم. 
 
واضاف إن دعم الابتكار و الشركات الناشئة هو أداة للمستقبل بمصر مشيرا الى التعاون مع وزارة الاتصالات و الجانب الفرنسي لفتح الطريق للمجددين و المبتكرين و المطورين، مضيفا بالقول:" لدبنا مهمة كبرى في القطاع المصرفي لنستفيد من الفرص المتاحة لدعم صغار المستعمرين و الشركات الناشئة و للمبدعين و المبتكرين. 
 
وقال" نحاول إن يكون هناك نظام تكنولوجي يضم المهارات المصرية يمكنا من تحقيق الاقتصاد الشمولي وتحقيق نمو غير مسبوق علي الاقتصاد و القضاء علي البطالة وتحسين دخل الشباب وإن يعبرو عن مهاراته  وإن يستفيدو من الخبرات. 
 
وأشار إلى أن البنك المركزى، لديه ودائع تتجاوز 4 تريليون ونسعى لضخ تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونعلم إن هناك العديد من المبادرات في هذا المجال ولكن نشكر الفرنسين حيث كانت هناك لقاءات بين ال جانبين المصرى و الفرنسي وتعاون كبير لإطلاق هذه المسابقة.
 
 

جهاز المشروعات

البنك المركزى

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

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