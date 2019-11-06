البنك المركزى: توجيه 4 مليار جنيه لدعم مشروعات الشركات الناشئة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري علي هامش اطلاق المسابقة الخاصة بالشركات الناشئة، هدفنا الاسمى ان يكون هناك قطاع مصرفي يساعد الشركات الصغيرة علي النمو وسط تقدم هائل للتكنولوجيا و الابتكار في العالم.
واضاف إن دعم الابتكار و الشركات الناشئة هو أداة للمستقبل بمصر مشيرا الى التعاون مع وزارة الاتصالات و الجانب الفرنسي لفتح الطريق للمجددين و المبتكرين و المطورين، مضيفا بالقول:" لدبنا مهمة كبرى في القطاع المصرفي لنستفيد من الفرص المتاحة لدعم صغار المستعمرين و الشركات الناشئة و للمبدعين و المبتكرين.
وقال" نحاول إن يكون هناك نظام تكنولوجي يضم المهارات المصرية يمكنا من تحقيق الاقتصاد الشمولي وتحقيق نمو غير مسبوق علي الاقتصاد و القضاء علي البطالة وتحسين دخل الشباب وإن يعبرو عن مهاراته وإن يستفيدو من الخبرات.
واشار إن البنك المركزة 4 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة، ونعلم إن هناك العديد من المبادرات في هذا المجال ولكن نشكر الفرنسين حيث كانت هناك لقاءات بين ال جانبين المصرى و الفرنسي وتعاون كبير لإطلاق هذه المسابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة