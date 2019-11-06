البابا تواضروس يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون فى أوروبا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون فى أوروبا.

تكون الوفد من رئيس الجمعية جورج تريستلى إلى جانب خمسة من الأعضاء.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية. وعن العلاقات الطيبة التى تجمعها بكل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية فى مصر وخارجها.

وتعد هذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون فى أوروبا لمصر.