البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية الألمانية

سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية مكون من 16 عضوا في زيارة لهم لمصر، زاروا فيها العديد من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين من خلال بيت العائلة.

و قدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين، موضحا: أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة، وتحقسق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.