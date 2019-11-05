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وزير الخارجية الأوكرانى: نسعى إلى تكامل أعمق مع الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:12 م
وزير الخارجية الأوكرانى: نسعى إلى تكامل أعمق مع الاتحاد الأوروبى رئيس اوكرانيا
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أكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تسعى إلى تعميق التكامل القطاعي مع الاتحاد الأوروبي في تحديث اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
 
صرح بذلك خلال الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الشراكة الشرقية في ستوكهولم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
 
وأكد بريستايكو -في خطابه في المؤتمر الوزاري حول زيادة التطوير- أن أوكرانيا والشركاء المرتبطين بها يسعون إلى الحصول على فرص عضوية في الاتحاد الأوروبي.
 
وأشار إلى أن أوكرانيا تسعى إلى التكامل القطاعي الأعمق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا مصلحة أوكرانيا في مراجعة وتحديث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وشروط اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.
 

فاديم بريستايكو

اوكرانيا

الاتحاد الأوروبي

ستوكهولم

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