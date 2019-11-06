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الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى


القاهرة 19 28
شبين الكوم 19 27
طنطا 19 27
دمنهور 17 28
الإسكندرية 17 27
بلطيم 18 27
مطروح 15 25
السلوم 17 28
سيوة 14 28
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
الزقازيق 18 28
الإسماعيلية 17 28
السويس 18 28
العريش 19 26
رفح 19 26
رأس سدر 18 27
نخل 10 25
نويبع 23 27
طابا 19 27
كاترين 10 23
الطور 20 28
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 19 31
مرسى علم 19 30
الفيوم 17 29
بنى سويف 17 29
المنيا 15 29
أسيوط 16 30
سوهاج 15 30
قنا 15 30
الأقصر 17 32
أسوان 18 33
أبوسمبل 18 33
الوادي الجديد 14 31
شلاتين 23 30
أبو رماد 23 29
حلايب 24 27
رأس حدربة 24 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى


مكة المكرمة 25 36
المدينة 20 36
الرياض 19 31
المنامة 25 31
أبوظبي 24 32
الدوحة 24 32
الكويت 18 30
دمشق 10 26
بيروت 22 28
عمان 13 24
القدس 16 24
غزة 19 28
بغداد 14 28
مسقط 24 30
صنعاء 06 24
الخرطوم 25 37
طرابلس 17 29
تونس 13 28
الجزائر 12 18
الرباط 10 20
نواكشوط 20 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى


أنقرة 05 22
إسطنبول 15 23
إسلام آباد 12 22
نيودلهى 20 30
جاكرتا 24 34
بكين 04 16
كوالالمبور 24 32
طوكيو 10 20
أثينا 16 22
روما 09 18
باريس 04 11
مدريد 08 15
برلين 06 10
لندن 05 09
مونتريال -02 05
موسكو 04 10
نيويورك 06 16
واشنطن 05 15

 


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