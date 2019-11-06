الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28شبين الكوم 19 27طنطا 19 27دمنهور 17 28الإسكندرية 17 27بلطيم 18 27مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 27دمياط 22 27الزقازيق 18 28الإسماعيلية 17 28السويس 18 28العريش 19 26رفح 19 26رأس سدر 18 27نخل 10 25نويبع 23 27طابا 19 27كاترين 10 23الطور 20 28شرم الشيخ 22 30الغردقة 19 31مرسى علم 19 30الفيوم 17 29بنى سويف 17 29المنيا 15 29أسيوط 16 30سوهاج 15 30قنا 15 30الأقصر 17 32أسوان 18 33أبوسمبل 18 33الوادي الجديد 14 31شلاتين 23 30أبو رماد 23 29حلايب 24 27رأس حدربة 24 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36المدينة 20 36الرياض 19 31المنامة 25 31أبوظبي 24 32الدوحة 24 32الكويت 18 30دمشق 10 26بيروت 22 28عمان 13 24القدس 16 24غزة 19 28بغداد 14 28مسقط 24 30صنعاء 06 24الخرطوم 25 37طرابلس 17 29تونس 13 28الجزائر 12 18الرباط 10 20نواكشوط 20 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 22إسطنبول 15 23إسلام آباد 12 22نيودلهى 20 30جاكرتا 24 34بكين 04 16كوالالمبور 24 32طوكيو 10 20أثينا 16 22روما 09 18باريس 04 11مدريد 08 15برلين 06 10لندن 05 09مونتريال -02 05موسكو 04 10نيويورك 06 16واشنطن 05 15