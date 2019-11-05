الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 30

طنطا 19 30

دمنهور 17 29

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 28

مطروح 15 27

السلوم 17 29

سيوة 14 28

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

الزقازيق 19 29

الاسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 21 28

نخل 11 26

نويبع 22 29

طابا 19 29

كاترين 08 24

الطور 19 29

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 30

بنى سويف 17 30

المنيا 14 30

أسيوط 14 31

سوهاج 15 31

قنا 15 31

الأقصر 16 32

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 14 32

شلاتين 23 31

ابو رماد 23 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 24 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 37

المدينة 19 35

الرياض 18 32

المنامة 26 32

أبوظبى 25 32

الدوحة 25 33

الكويت 17 31

دمشق 10 23

بيروت 20 25

عمان 12 24

القدس 15 23

غزة 18 26

بغداد 14 29

مسقط 25 30

صنعاء 06 24

الخرطوم 25 38

طرابلس 18 27

تونس 16 27

الجزائر 14 20

الرباط 11 18

نواكشوط 23 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 21

اسطنبول 17 23

اسلام اباد 13 28

نيودلهى 18 30

جاكرتا 24 34

بكين 04 16

كوالالمبور 24 31

طوكيو 09 17

أثينا 15 23

روما 15 20

باريس 07 11

مدريد 06 16

برلين 06 11

لندن 05 11

مونتريال -02 09

موسكو 08 14

نيويورك 04 15

واشنطن 04 18