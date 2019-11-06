افتتاح أول وحدة قسطرة للقلب بمستشفيات وزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل

افتتحت وزارة الصحة ومحافظة القاهرة أول وحدة لقسطرة القلب بمستشفيات وزارة الصحة، بمستشفى شبرا العام، لتقديم عمليات قسطرة القلب وعلاج جلطات المخ والأعصاب بالمجان.
ويرصد اليوم السابع، أهم المعلومات الخدمات التى تقدمها الوحدة الجديدة.
1-تقدم العمليات بالمجان على نفقة الدولة
2-تجرى 20 عملية فى اليوم وستبدأ بـ 10 عمليات
3-تعد أول وحدة للقسطرة بمستشفيات وزارة الصحة
4-تكلفتها 10 ملايين و300 ألف جنيه
5- يعمل عليها أطقم طبية مدربة ذوو خبرات
6- تتواجد بمستشفى شبرا العام كوتشنر
7- مجهزة بالكامل لتعمل على مدار 24 ساعة
8- تصل تكاليف العملية لـ 100 ألف جنيه وتقدمها الدولة بالمجان
9- تساهم فى القضاء على قوائم الانتظار وانقاذ حياة المرضى
10- تجرى جميع عمليات القسطرة وتنقذ مرضى الجلاطات
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