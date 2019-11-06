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اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة الأهالى بحى "هرية القديم" بالشرقية.. صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة الأهالى بحى "هرية القديم" بالشرقية.. صور
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب العديد من أبناء منطقة حى هرية القديم بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من وجود عامود كهرباء يشتغل بسب ماس كهربائى، وتم إخطار الكهرباء دون تدخل.

وقال " أحمد محمود" من الأهالى إنه يوجد عامود إنارة مقابل لشارع أحمد سلطان، بمنطقة حى الرمد طريق هرية القديم دائرة قسم ثانى الزقازيق، يحدث منه شرر بسب ماس كهربائى وملامسة الأسلاك، وقام أحد الأهالى بالمنطقة بالاتصال بالأعطال على رقم 121 خلال أيام الماضية وسقوط أمطار غزيرة على الشرقية، وبالفعل تم إرسال فنى لإصلاح العطل، لكنه لم يتقن عمله، وقام بوضع خرطوم أحمر بلاستيك كعازل بين الأسلاك دون أن تنتهى المشكلة، التى تهدد حياة الأهالى وخاصة فى فصل الشتاء وسقوط الأمطار وتعرض العامود لحدوث ماس كهربائى يهدد حياة المارة.

وناشد الأهالى مديرية الكهرباء بالشرقية، بإرسال فنى مختص لمتابعة الشكوى وفحصها والعمل على حلها نهائيا.

ومن جانبه تم التواصل مع مديرية الكهرباء التى أفادت بتكليف مندوب لفحص الشكوى والعمل على تلبية شكوى المواطنين حرصا على حياتهم.

 

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عامود الانارة
عامود الانارة

 


الكهرباء

الشرقية

عمود كهربائى

مديرية الكهرباء

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