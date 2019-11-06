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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:20 ص
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اسمها برسيمون.. 7 فوائد لا تعرفها لـ الكاكا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 ص
اسمها برسيمون.. 7 فوائد لا تعرفها لـ الكاكا الكاكا
كتب بيتر إبراهيم

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تنمو أشجار البارسيمون أو المعروفة باسم "الكاكا" في الصين منذ مئات السنين، وتتميز بخشبها الجميل وفواكهها اللذيذة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، تشتهر ثمارها ذات اللون البرتقالي والتي تسمى البرسيمون بطعمها الحلو الشبيه بالعسل.

على الرغم من وجود مئات الأنواع ، فإن أنواع”Hachiya”  و “Fuyu”  هي من بين الأنواع الأكثر شعبية.

وفيما يلي أهم فوائد للكاكا تجعلها تتربع على عرش الفواكه:

1. غنية بالمغذيات
 

على الرغم من صغر حجمها ، إلا أنها تعج بكمية رائعة من العناصر الغذائية، حيث تعتبر مصدرًا جيدًا للثيامين (B1) والريبوفلافين (B2) والفولات والمغنيسيوم والفوسفور.

هذه الفاكهة الملونة منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالألياف ، مما يجعلها طعامًا صديقًا لفقدان الوزن.

تحتوي البرسيمون على مجموعة واسعة من المركبات النباتية ، بما في ذلك العفص والفلافونويد والكاروتينات ، والتي يمكن أن تؤثر إيجابيا على صحتك.

2. مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة القوية
 

يحتوي البرسيمون على مركبات نباتية مفيدة لها خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد مضادات الأكسدة في منع أو إبطاء تلف الخلايا عن طريق مواجهة الإجهاد التأكسدي ، وهي عملية تسببت فيها جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة.

3. تعزز صحة القلب
 

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وتؤثر سلبًا على حياة ملايين الأشخاص، ولحسن الحظ ، يمكن الوقاية من معظم أنواع أمراض القلب عن طريق الحد من عوامل الخطر ، مثل اتباع نظام غذائي غير صحي.

ومزيج قوي من المواد الغذائية الموجودة في البرسيمون يجعلها خيارا ممتازا لتعزيز صحة القلب.

 

 

 


الكاكا

فوائد الكاكا

فيتامينات الكاكا

بارسيمون

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