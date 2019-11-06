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استئصال ورم يزن 25 كيلو من رحم سيدة بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف.. صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:38 م
استئصال ورم يزن 25 كيلو من رحم سيدة بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف.. صور استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو
بنى سويف ــ هانى فتحى

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نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة، في نهاية العقد الخامس من العمر، يزن 25 كيلو جراما، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة التى تجرى بالمستشفى فى الآونة الأخيرة.

وأجرى الجراحة فريق طبي مكون من: الدكتور عبد الغني محمد، استشارى جراحة الأورام والدكتور مصطفى السعيد، أخصائى جراحة الأورام والدكتور ياسر قطب، أخصائى جراحة الأورام والدكتور أحمد فتحى سيد، أخصائى الجراحة والدكتور أحمد صلاح، نائب جراحة الأورام.

كما شارك في إجراء الجراحة الدكتور أحمد قرنى، استشاري التخدير والدكتورة إيمان حمدي، أخصائى مساعد تخدير والدكتورة سناء عبد الرحيم، مدير قسم العمليات، بالإضافة إلى طاقم التمريض: صباح عبد الحليم، مشرف قسم العمليات وعبد الرحمن حلمي، مشرف العمليات وصفاء سلامة، رئيس تمريض قسم العمليات واسماء شعيب، ممرضة قسم العمليات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن المستشفى استقبل المريضة "س.خ.خ" 50 سنة، مقيمة بإحدى قرى مركز ناصر ببني سويف، تشكو من آلام حادة بمنطقة أسفل البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وأجريت لها الاشعة اللازمة، تبين لأطباء الأورام بالمستشفى، وجود ورم ضخم يستلزم التدخل الجراحي الفوري.

وأضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها اطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه مدير المستشفى الشكر للدكتور سيف الدين شاكر، مدير الفرع، والدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة، على رعايتهما ودعمهما المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة فى كافة الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع تعاقدات للاستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين في كل التخصصات.

 

استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (2)
استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو 

 

استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (3)
استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (

 

استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (4)
استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (

 

استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (5)
استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو 

 

استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو (1)
استئصال ورم من رحم سيدة يزن 25 كيلو 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

تأمين صحى

استئصال ورم

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