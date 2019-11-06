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اختبار حمض نووى جديد يمكنه تحديد الأمراض الموروثة وإنقاذ آلاف الأطفال

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:39 م
اختبار حمض نووى جديد يمكنه تحديد الأمراض الموروثة وإنقاذ آلاف الأطفال اختبار حمض نووى قد يتمكن من الكشف عن الأمراض الوراثية
كتبت إيناس البنا

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تمكن العلماء من تطوير اختبار حمض نووى قد يتمكن من إنقاذ حياة الآلاف من الأطفال، من خلال التحقق من الأمراض الوراثية.

ويسمح هذا الاختبار للأطباء ببدء العلاج المبكر فى مجموعة من الحالات من الصرع إلى التليف الكيسى، كما يمكنه أن يوقف الأمراض الفتاكة فى مساراتها، وذلك وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل".  

صورة خبر ديلى ميل عن الحمض النووى
خبر ديلى ميل عن الحمض النووى

أعلنت هيئة الصحة البريطانية NHS أن الاختبار تتبع 20 ألف طفل لديهم "تسلسل جينومى كامل" لتحديد الحالات التي لديها فرصة كبيرة للنمو فى السنوات الأولى، وكشف الاختبار أن واحد من كل 260 طفلاً يولدون في المملكة المتحدة كل عام يصاب بمرض خطير يمكن علاجه في السنوات الخمس الأولى من حياته.

اختبار الحمض النووى الجديد، سيتم تقديمه فى غضون 3 سنوات إذا نججت الاختبارات الأولية، وبذلك قد يمكن علاج العديد من الحالات التي يتحملها اختبار الحمض النووي أو حتى عكسها عند التعامل معها في وقت مبكر، وعلى الرغم من أن العقاقير ستُستخدم في العديد من الحالات، إلا أن هناك بعض الأمثلة على أنواع من الصرع يمكن أن تستجيب لفيتامين 6B.

يذكر أنه تم الكشف فى يناير الماضى عن أن جميع الأطفال المصابين بالسرطان سيُمنحون الاختبار بحلول نهاية هذا العام، والذى قد يكون على أعتاب ثورة جديدة فى مجال الرعاية الصحية.


اختبار حمض نووى

الصرع

التليف الكيسي

أمراض وراثية

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