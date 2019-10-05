بريطانيا توافق على أول عيادة لاستخدام الحشيش فى علاج الصرع والألم الشديد

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه تمت الموافقة على الحشيش الطبى، والذى يعتبر الأمل للمئات من العائلات التى تسعى للحصول على الحشيش الطبى فى بريطانيا كأول عيادة خاصة فى لندن، لوضع وصفات طبية، حيث يتم وصف القنب الطبى بشكل قانونى للمرة الأولى.



الحشيش الطبى واستخداماته فى العلاج

وقالت ديلى ميل إن العيادة الجديدة لديها قائمة انتظار أكثر من 50 حالة، والتى تعانى من أمراض الصرع الشديد، والألم المزمن.

ووافق مسئولو الصحة اليوم على أول عيادة طبية للقنب فى إنجلترا، فى خطوة توفر الأمل لمئات العائلات اليائسة. وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على حصول أول عيادة الطبية فى لندن على الضوء الأخضر للبدء فى استخدام الأدوية التى تعتمد على القنب، مضيفة إنها ليست العيادة الأولى من نوعها، ولكنها العيادة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة جودة الرعاية، التى تنظم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية فى إنجلترا.



الموافقة على استخدام الحشيش الطبى

وأقرت الحكومة القنب الطبى فى بريطانيا فى نوفمبر الماضى، ولكن وجدت العائلات أنه يكاد يكون من المستحيل الوصول إليه عبر هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS".

وقالت الصحيفة إن الأدوية المستمدة من القنب ليست متاحة بشكل روتينى فى الأماكن التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، بسبب المخاوف من عدم إجراء أبحاث كافية فى فوائده.

وقال الدكتور ميكائيل سودرجرين، المدير الإدارى فى إحدى العيادات، إن قرار اليوم هو لحظة تاريخية فى توريد الحشيش الطبى فى بريطانيا، من اليوم يمكن لهؤلاء الأطباء التأكد من أن مرضاهم قادرون على علاجهم فى بريطانيا من قبل خبراء عالميين فى حالتهم.

وأضاف أن القرار يمكن أن يكون "تغيير الحياة" للمرضى الذين حرموا من الوصول إلى المنتجات القائمة على القنب، موضحا أن هناك 50 شخصا فى قائمة الانتظار، والذين يعانون من أمراض تتراوح بين الصرع الشديد، والألم المزمن.

لكن الوصفات ستكون متاحة أيضًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ومرض التصلب العصبى المتعدد، ومرض الزهايمر، والشلل الرعاش، وكذلك الذين يعانون من أمراض نفسية ومرضى السكتة الدماغية. وبمجرد إعطاء وصفة طبية سيتمكن المرضى من أخذها إلى أى صيدلية فى جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم استيراد الأدوية بعد ذلك، وهذا يعنى أن الوصفات قد تستغرق أسابيع للوصول.

وقالت جاكلين وارد، التى تعانى من مرض مزمن، تسبب الألم فى جميع أنحاء الجسم، إنها متحمسة لسماع الخبر، مضيفة: "أريد الوصول إلى الحشيش الطبى بطريقة آمنة وسليمة، فعندما تم تغيير القانون العام الماضى، كنت آمل أن يكون الوصول أسرع لأن الألم الذى أتعامل معه يوميًا أمر لا يطاق.

وقالت الصحيفة: "كانت قصص الأسر التى دفعت آلاف الجنيهات لدفع ثمن الوصفات الطبية الخاصة والسفر إلى الخارج لجلب زيوت القنب إلى أطفالها هى ما أقنع الحكومة بتشريعها فى نوفمبر الماضى.

وقد أبرزت حالات مثل تلك التى لحقت بيلى كالدويل، 13 سنة، وألفى دينجلى، 7 سنوات، فوائد زيت القنب للأطفال الذين يعانون من الصرع ويصابون بنوبات متعددة، لكن منذ ذلك الحين، ظل بيلى وألفى هما الطفلين الوحيدين اللذين تمكنا من الحصول على وصفة طبية من هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS".

وتلقى الأطفال الذين يعانون من نوبات حادة تهدد حياتهم ضربة قوية فى أغسطس، فى مشروع المبادئ التوجيهية، وقال المعهد الوطنى للتميز فى الرعاية الصحية (NICE) إنه لا ينبغى إعطاء الحشيش لمرضى التصلب المتعدد، أو الألم المزمن، ولم يكن بإمكانها أن تقرر ما إذا كانت ستوافق عليها أم لا للأطفال الذين يعانون من أشكال نادرة من الصرع بسبب نقص الأدلة.