ائتلاف "النصر" العراقى: لم نتفق حتى الآن على إقالة عبد المهدى

أكد قيادى فى ائتلاف "النصر" العراقى الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى اليوم الأربعاء أن الائتلاف لم يتفق حتى الآن على إقالة أو استقالة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى.
وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادى - فى تصريحات ، نقلتها قناة (السومرية العراقية) - إن "الأيام الثلاثة الماضية كانت عقيمة ولم يتفق قادة الكتل على أى حل حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء" .
وأوضح أن " اجتماعات عدة جرت بين قيادات سياسية فى بغداد، لكن غياب العنصر المعنى وهو الشعب العراقى وعدم معرفة رأيه أو موقفه من أي اتفاق يجعل من التوافق صعباً".
ائتلاف "النصر" العراقى: لم نتفق حتى الآن على إقالة عبد المهدىالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:56 ص
رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
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أكد قيادى فى ائتلاف "النصر" العراقى الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى اليوم الأربعاء أن الائتلاف لم يتفق حتى الآن على إقالة أو استقالة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى.
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