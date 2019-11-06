إغلاق آلاف المدارس فى هولندا بسبب إضراب المعلمين عن العمل

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أدى إضراب عام عن العمل قام به المعلمون فى هولندا، اليوم الأربعاء، إلى إغلاق آلاف المدارس فى جميع أنحاء البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن المنظمين للإضراب قولهم إن الإضراب أجبر السلطات على إغلاق أكثر من أربعة آلاف مدرسة فى جميع أنحاء البلاد، وقد جاء بعد مظاهرات احتجاج حاشدة فى الأسابيع الأخيرة قام بها المزارعون وعمال البناء غير الراضين عن سياسات الحكومة المناخية.

وقد تم البدء فى الإضراب المقرر أن يستمر يوما واحدا، على الرغم من توصل حكومة رئيس الوزراء مارك روته الأسبوع الماضى إلى اتفاق مع النقابات والمدارس لاستثمار 460 مليون يورو (510 ملايين دولار أمريكي) إضافية فى مجال التعليم لمعالجة نقص المعلمين وتحسين ظروف العمل ورفع الرواتب.

وعلى عكس المزارعين وعمال البناء الذين تجمعوا فى مدينة "لاهاى" للتظاهر بها خلال الفترة الماضية، نظم المعلمون احتجاجات أصغر ولكن فى جميع أنحاء البلاد.