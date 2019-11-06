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إصابة 6 أشخاص إثر سقوط قذائف فى حلب بسوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:18 م
إصابة 6 أشخاص إثر سقوط قذائف فى حلب بسوريا العدوان التركى
دمشق (أ ش أ)

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أُصيب ستة أشخاص بجروح جراء سقوط قذائف على حي جمعية الزهراء بالجهة الشمالية الغربية لمدينة حلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء، أن قذائف أطلقها إرهابيون يتحصنون غرب مدينة (حلب) سقطت في محيط القصر العدلي بحي جمعية الزهراء السكنية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية.


وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي لمدينة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم (جبهة النصرة) تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.

 


حلب

سوريا

الحرب فى سوريا

جبهه النصره

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