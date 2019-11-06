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إصابة 25 شخصا بحالات اختناق فى تفريق لتظاهرة وسط العاصمة بغداد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:08 م
إصابة 25 شخصا بحالات اختناق فى تفريق لتظاهرة وسط العاصمة بغداد مظاهرات العراق
بغداد (أ ش أ)

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بأن 25 شخصا أصيبوا بحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرة قرب جسرى الأحرار والشهداء وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر القول إن "حصيلة تفريق المتظاهرين قرب جسري الأحرار والشهداء وسط بغداد بلغت 25 حالة اختناق، وذلك بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها القوات الأمنية على المتظاهرين لتفريقهم".


يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات العراقية تشهد منذ أيام تظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد، وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين، إلا أن المطالب اتسعت لتشمل إقالة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ لحين إقامة انتخابات مبكرة بإشراف أممي.


العراق

مظاهرات العراق

احتجاجات العراق

بغداد

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