إصابة نائب بهونج كونج موال لبكين فى هجوم بسكين

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أصيب نائب موال لبكين فى هونج كونج بجروح، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم بسكين، ضمن سلسلة أعمال العنف المتبادل فى المدينة، التى تشهد منذ أشهر احتجاجات مطالبة بـ"الديمقراطية".

وقالت الشرطة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن شخصا يحمل باقة زهور اقترب من النائب، جونيوس هو، صباح اليوم ، فيما كان السياسى يقوم بحملة مع أعضاء من حزبه فى دائرته بتوين مون، البلدة الواقعة على أطراف هونج كونج، قرب الحدود مع بر الصين.

وأوضحت الشرطة، أن 3 أشخاص أصيبوا فى الحادث، بينهم المهاجم، مضيفة أن النائب أصيب بجرح فى الجهة اليسرى من صدره، كما تم توقيف المهاجم.

وتشهد هونج كونج، احتجاجات مستمرة منذ يونيو الماضى تخللتها أحيانا أعمال عنف، للمطالبة بمزيد من الحريات الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.