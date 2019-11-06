سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول عسكرى بجنوب اليمن: اتفاق الرياض نقلة نوعية ومحطة مفصلية فى تاريخ الصراع

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:43 م
مسئول عسكرى بجنوب اليمن: اتفاق الرياض نقلة نوعية ومحطة مفصلية فى تاريخ الصراع توقيع اتفاق الرياض
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الاتفاق بين حكومة هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي تم توقيعه في الرياض، أمس الثلاثاء، اعتبره البعض تاريخيا، في حين انتابت بعض الجنوبيين مخاوف ومحاذير من ذوبان قضيتهم، ويرى مراقبون أن الأيام المقبلة، ومع بداية التطبيق على الأرض هي التي تؤكد أو تنفي تلك المزاعم.
 
ونقلت وكالة سبوتنيك، عن ماجد الشعيبي، رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع بالجنوب اليمني ، إن "اتفاق الرياض يمثل نقلة نوعية ومحطة مفصلية في تاريخ الصراع اليمني، ويحمل هذا الاتفاق جملة من الدلالات، منها اعتراف قيادة التحالف والمجتمع الدولي ، ونخب الحكم اليمنية بأحقية القضية الجنوبية، ورسم المعالم الأولية لتسويتها في إطار أي حل سياسي شامل، خصوصا أن المقاومة الجنوبية كانت ومازالت وستظل صاحبة الدور الريادي في مواجهة الانقلاب في كل الجبهات المحتدمة".
 
وتابع رئيس المركز الإعلامي أن "الاتفاق أزاح الستار عن مواطن الضعف في بنية وآداء الحكومة، لكي يتم ترميمها بما يصب في مصلحة جميع المواطنين داخل المحافظات المحررة، وبما يعيد بناء الإجماع الوطني والسياسي تحت مظلة الشرعية، ومناهضة الدور الإيراني في اليمن وعموم المنطقة، ويضع الانقلاب الحوثي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الانخراط في حل سياسي بحيث يتم توسيع اتفاق الرياض ومصالحة عدن كي تشمل صنعاء أيضا، أو أن يواجه الانقلاب حالة الإجماع الوطني والسياسي جنوبا وشمالا في وجه مشروع الإمامة الجديدة".
 
وأكد الشعيبي ، أن "الخاسر الوحيد من الاتفاق هم الحوثيين ويخشون أن تكون الخطوة القادمة هي توحيد الجهود لإنهاء الانقلاب، وهذا الاتفاق يحرمها من فرصة اللعب على المتناقضات مثلما حاولت العمل في أغسطس وما قبلها".
 
وأضاف رئيس المركز الإعلامي : "من جهتنا نؤكد أن جبهات المواجهة ضد الانقلابين في الضالع وفي جميع المحافظات، سوف تزداد ضراوة بعد تحقيق المصالحة السياسية في عدن فور تطبيقها عمليا على أرض الواقع".
 
وتابع : المجلس الانتقالي وقواته، التي كانت تنعت أمس على أنها مليشيات، أصبحت اليوم أمر واقع بفضل تضحياتها في سبيل محاربة المشروع الإيراني وما قدمته خلال الأيام والسنوات الماضية من انتصارات، وإعادة رسم خارطة اليمن بشكل عام، ومنحت الشرعية بلا مقابل وسام التفوق الميداني، واليوم المجلس الانتقالي بوصوله والاعتراف به كطرف رئيسي بالحرب يكون قد حقق الكثير من الإنجازات السياسية التي تأتي مكملة للانتصارات العسكرية، التي حققتها القوات الجنوبية على طول الخارطة اليمنية.
 
وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر عام 2014.
 
 

اتفاق الرياض

اليمن

السعوديه

جنوب اليمن

جبهه الضالع

الحوثيين

حكومه اليمن

الرئيس اليمنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:58 م

خطوات على طريق السلام فى اليمن ونسف محاولات إشعال الفتن.. تفاؤل يسود الشارع اليمنى بـ"اتفاق الرياض" وترحيب عربى ودولى بتوقيعه.. السيسى: خطوة عظيمة فى مسار حل الأزمة.. والسعودية: ندعم الشعب الشقيق على مر التاريخ

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 م

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 م

الاتحاد الأوروبى مرحبا بـ "اتفاق الرياض": خطوة مهمة للسلام فى اليمن

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:10 ص

الولايات المتحدة تشيد بدور السعودية فى "اتفاق الرياض"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:19 ص

إشادات واسعة بـ"اتفاق الرياض".. الرئيس السيسي: خطوة فى مسار حل أزمة اليمن.. خارجية الكويت: يُمهد لحكومة صلبة.. الجامعة العربية: السعودية قامت بدور مهم.. وعودة الحكومة اليمنية لعدن خلال أسبوع أولى ثماره (صور)

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:41 ص

الرئيس الشيشانى: "اتفاق الرياض" خطوة إيجابية لليمن والمنطقة العربية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة