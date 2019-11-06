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بعد ساعة تحقيق..

إخلاء سبيل حمو بيكا من نيابة الدخيلة فى واقعة سب نقابة الموسيقيين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:47 م
إخلاء سبيل حمو بيكا من نيابة الدخيلة فى واقعة سب نقابة الموسيقيين حمو بيكا
الإسكندرية أسماء على بدر

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قرر المستشار خالد أنور مدير نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط.
 
وحضر حمو بيكا إلى النيابة صباح اليوم من تلقاء نفسه للإدلاء بأقواله فى القضية برفقة محاميه واستمر التحقيق لمدة ساعة داخل سرايا النيابة.
 
وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ فى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.
 
 
 

 


الاسكندريه

حبس حمو بيكا

حمو بيكا

نيابه الدخيلة

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