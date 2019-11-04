‎حمو بيكا.. "نيابة الدخيلة" تفتح تحقيقًا فى بلاغ هانى شاكر ضد المطرب الشعبى

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، ضد المطرب الشعبي حمو بيكا، بتهمة اقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط، واستمعت نيابة الدخيلة لأقوال محامى نقابة الموسيقيين، ومن المقرر إصدار قرار ضبط وإحضار للمطرب الشعبى لاستجوابه، كما فحصت النيابة "السيديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.

كان ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، لضبط وإحضار المطرب الشعبي حمو بيكا، بعد قيامه بمهاجمة الموسيقيين والتعدي على الفنان هاني شاكر وتهديده.