أعراض تخبرك بالإصابة بالتهاب المعدة.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

ألم شديد في البطن يصاحبه عدم القدرة على ناول الطعام أو الشراب، هذه أبرز الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب بالتهابات في المعدة، هذا المرض الذي يتسبب في تعرض الشخص المصاب به بألم شديد يصعب تحمله في العديد من الأحوال.

ولكن كيف يمكنك أن تعرف أو تعلم أنك مصاب بالفعل بالتهابات المعدة؟..سؤال نتعرف على إجابته، خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "healthline".

عندما يصاب الشخص بالتهابات المعدة يكون هذا الأمر دليلا على وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، كتهيج جدار المعدة أو وجود قرح، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص لألم شديد في المعدة، وأيضا غثيان واضطرابات شديدة.

ويرجع السبب الرئيسي في الإصابة بالتهابات المعدة للتعرض والقيام باتباع بعض العادات الخاطئة، كالإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وكثرة تناول المسكنات، وتناول الأطعمة الدسمة والمسبكة والمقليات، والتعرض الدائم للضغط النفسي والعصبي، والافراط في التدخين، فجميع هذه الأشياء تزيد من فرص الإصابة بالتهابات المعدة، وعند إهمالك للعلاج يزداد فرص الإصابة بالتقرحات.

ونجد أن الأشخاص المصابون بالتهابات المعدة يشعرون بألم شديد في المعدة، بالإضافة إلي القيء المستمر، وتغير لون البراز، ويكون العلاج الأمثل هو تغير العادات اليومية الخاطئة مع أخذ بعض الأدوية المهدئة للمعدة.