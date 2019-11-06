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أجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى السبت القادم بمناسبة المولد النبوى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:00 م
أجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى السبت القادم بمناسبة المولد النبوى سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

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أعلن حسين الجمال عضو مجلس النقابة العامة، عن تعطيل العمل رسميا بمعهد محاماة القاهرة الكبرى السبت القادم الموافق 9 نوفمبر و ذلك بمناسبة احتفالات المولد النبوى الشريف .

وكان من المقرر أن يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة يوم السبت المقبل، لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ويعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، دوريا، محاضرتين في الأسبوع، حيث تعقد محاضرة يوم السبت لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، وأخرى يوم الأربعاء لمحامي الجيزة والقليوبية.

 


نقابة المحامين

سامح عاشور

المحامين

معهد المحاماة

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