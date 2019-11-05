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ولى العهد السعودى: اتفاق الرياض سيفتح آفاق الحل السياسى فى اليمن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:56 م
ولى العهد السعودى: اتفاق الرياض سيفتح آفاق الحل السياسى فى اليمن اثناء توقيع الاتفاق
كتب سمير حسنى

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قال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن، ورأب الصدع بين الأطراف اليمنية.

وأضاف ولى العهد السعودى، خلال مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور الرئيس اليمنى عبدربه هادى، وولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد، بالعاصمة السعودية الرياض، أن الهدف من الاتفاق هو نصرة الشعب اليمنى ومواجهة التدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية.

وتعهد بن سلمان، بمواصلة السعى لتحقيق تطلعات الشعب اليمنى والوصول إلى حل سياسى، مضيفا: " اتفاق الرياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسى المنشود ".

 

 


اليمن

اتفاق الرياض

السعودية

ولى عهد السعودية

محمد بن سلمان

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