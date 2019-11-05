وقف طيار صينى عن الطيران مدى الحياة لسماحه بتواجد سيدة داخل قمرة القيادة

كتبت ــ ريم عبد الحميد

منع طيار صينى من الطيران مدى الحياة بعدما ظهرت صورة لسيدة تجلس داخل قمرة القيادة بطائرته، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، مما أحدث جدلا بسبب خرق قواعد السلامة.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الصورة التى نشرتها السيدة على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعى، والتى تشبه تويتر، ظهرت فيها تجلس على مقعد الطيار وتشير بعلامة النصر مرتدية ملابس مدنية. وكتبت مع الصورة "ممتنة للغاية للطيار، فأنا متحمسة جدا".

والتقطت الصورة إحدى مدونات الطيران الصينية يوم الأحد، وحددت أنه تم التقاطها أثناء رحلة لطائرة إير جولين، وانتقد شركة الخطوط الجوية لعدم مراعاتها سلامة الرحلة. بعدها قامت السيدة بمسح الصورة الأصلية من حسابها على ويبو، لكنها كانت قد انتشرت بالفعل. وحظيت تدوينة المدون عن الصورة على 22 ألف إعجاب.

من جانبها، أكدت شركة إير جولين الجوية التقاط الصورة أثناء الرحلة من مدين جولين الجنوبية إلى يانجو شرق الصين فى الرابع من يناير الماضى. وقالت الشركة فى بيان لها أمس، الاثنين، أنها أوقفت الطيار الذى لم يعلن عن اسمه عن التحليق مدى الحياة لانتهاكه قواعد الطيران المدنى. بينما تم وقف أعضاء آخرين من طاقم الرحلة لأجل غير مسمى لحين إجراء مزيد من التحقيقات.