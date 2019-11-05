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وفد للكنيسة الإنجيلية الألمانية: نثمن جهود مرصد الأزهر فى تحصين الشباب من التطرف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:22 م
وفد للكنيسة الإنجيلية الألمانية: نثمن جهود مرصد الأزهر فى تحصين الشباب من التطرف مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية»
كتب لؤى على

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استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية»؛ للتعرف على جهود المرصد فى محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.
 
وتفقَّد الوفد وحدات المرصد التى تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعرَّف على آلية عمل الباحثين في تفكيك الأفكار والشبهات التي تدخل من خلالها الجماعات الإرهابية إلى عقول الشباب، إضافة إلى المتابعة الحثيثة لأحوال المسلمين فى أرجاء العالم.
 
من جانبهم ثمَّن أعضاء وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية»، جهودَ مرصد الأزهر في التصدي للجماعات المتطرفة، وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها، مشيدين بدور المرصد العالمى فى تعزيز السلم المجتمعى، وإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان.
 
مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (1)
مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (1)

مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (2)
مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (2)

مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (3)
مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (3)

مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (4)
مرصد الأزهر يستقبل وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية» (4)

 


ألمانيا

الازهر الشريف

مرصد الازهر

التطرف

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