وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم إشارات السكك الحديدية

كتب رضا حبيشى

التقى وزير النقل وفد شركة تاليس العالمية، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجال السكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التى تنفذها الشركة وهى مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ لهذا المشروع الذي يشمل 19 برج رئيسي و14 برج ثانوى حيث تم دخول أبراج عرب الرمل وقويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وايتاى البارود وأبوحمص الخدمة وسيتم دخول 3 أبراج قبل نهاية يناير 2020 ( برج كفر الدوار - برج طوخ – برج سندنهور) وسيتوالى دخول الأبراج الأخرى الخدمة تباعا.

كما استعرض وزير النقل معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 180 كم، الذى يضم 7 أبراج رئيسية و3 أبراج ثانوية حيث سيتم الانتهاء من برج جزيرة شندويل فى شهر يناير 2020 يليه برج المراغة فى شهر فبراير 2020 على أن يتوالى دخول باقى الأبراج الخدمة تباعا.

وشدد وزير النقل على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعين نظرا لأهميتها فى زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، حيث أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكترونى حديث بما يساهم فى زيادة عدد القطارات فى اليوم، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات.