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الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة رباعية نورماندى قبل نهاية العام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:03 م
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة رباعية نورماندى قبل نهاية العام دميترى بيسكوف المتحدث الرسمى باسم الكرملين الرئاسة الروسية
أ ش أ

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صرح المتحدث الرسمى باسم " الكرملين " الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن "الكرملين" يعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة بصيغة "رباعية نورماندى"، الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا، قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
 
وقال بيسكوف، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن موقف الرئيس بوتين بشأن "صيغة نورماندى" لم يتغير، وهو ثابت وواضح للغاية.
 
وأوضح، أن موسكو تؤيد مواصلة العمل بـ "صيغة نورماندى" ، وأن الرئيس بوتين يرغب فى عقد قمة "رباعية نورماندى" فى أقرب وقت ممكن، كما يعتقد أنه ينبغى التحضير لهذه القمة بشكل جيد ، لتحقيق النتائج المرجوة .
 
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد القمة قبل نهاية العام الجارى ، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الامر حتى الآن ، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
 
يذكر أن "رباعية نورماندى" الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا ، قد شكلت فى صيف عام 2014 فى إقليم "نورماندي" ، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور سبعين عاما على إنزال قوات التحالف فى الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسى. 
 
وتبحث "صيغة نورماندى" بمشاركة كل من : روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، تسوية النزاع فى "دونباس".
 

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الرئاسه الروسيه

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