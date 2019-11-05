وزير التسامح الإماراتى يستقبل الرئيس السنغالى

وكالات الأنباء

استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتى، ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق له.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، رحب خلال اللقاء بالضيف وبحث معه سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية السنغال.

من جانبه أشاد الرئيس السنغالي بما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء إبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين في الدولة.