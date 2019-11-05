وزير التجارة: أمريكا حريصة على إحراز تقدم فى التجارة مع الهند

قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس، اليوم الثلاثاء، إنه يحرص على إحراز تقدم أكبر فى محادثات التجارة مع الهند وإنه يريد الاستماع لمقترحات هندية قد تقود لاستئناف جزء من المعاملة التجارية التفضيلية.

وقال روس خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين أثناء زيارة لتايلاند لحضور اجتماعات إقليمية "نحرص علي إحراز تقدم أكبر مع الهند فى هذا الشأن".

وثمة خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والهند. وكانت واشنطن قد انهت في يونيو حزيران المعاملة التجارية التفضيلية للهند واستبعدتها من برنامج النظام العام للأفضليات، لكن روس قال إنه ينتظر اقتراحا من المسؤولين الهنود لعلاج ذلك.

وأضاف "نترقب سماعه. نأمل أن تكون أمورا يمكن التعامل معها. ليس هناك ما يمنع العدول عن القرار الخاص بالنظام العام للأفضليات".