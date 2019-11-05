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مواطن يشتكي سوء المعاملة مع شركة غبور للسيارات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:43 ص
مواطن يشتكي سوء المعاملة مع شركة غبور للسيارات مواطن يشتكي سوء المعاملة
نقلاً عن موقع دوت مصر

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نشر مواطن يدعى أحمد على، على أحد الجروبات فى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يشتكى فيه من سوء المعاملة مع شركة غبور للسيارات.
 
وقال المواطن فى مقطع فيديو: "اشتريت عربية من غبور (شيري أريزو5)، واكتشفت أن الكاست بايظ من زيرو كيلو متر"، وتقدم بشكوى لغبور، ووعدوا بحل المشكلة".
 
 
وأضاف: أن المسئولين فى غبور قالوا أنهم سيحلون المشكلة مع "شيري " فى الصين، وأكدوا أن العربية بها عيوب.
 
وتابع، أن جهاز حماية المستهلك اتصل به بعدما قام بنشر فيديو يشتكي فيه مما حدث له مع سيارة شيري أريزو5، وطالبه من أوراق لفتح شكوي رسمية فى الأمر، لكنه تفاجئ أن من تغير أسلوب المسئولين فى غبور وتراجعوا عن عمل اللجنة لفحص الشكوى بسبب لجوئه لجهاز حماية المستهلك.
 
وأضاف " على": احنا بنتعاقب عشان فى جهاز فى بلدنا طلب منى فحص شكوي تقدمت بها بسبب عربية بايظة"، داعيا بعدم التعامل مع شركة غبور، والتقدم بشكوى جماعية ضد الشركة.
 
 

غبور

شركة غبور

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