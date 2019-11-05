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منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم أوائل مسابقة الأزهرى الصغير.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:15 م
منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم أوائل مسابقة الأزهرى الصغير.. صور تكريم الطلاب
الإسكندرية أسماء على بدر

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كرمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أوائل مسابقة الأزهرى الصغير، وذلك اليوم الثلاثاء بمشاركة الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام إدارة رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، وحضور الأستاذة آمال الدهراوى مدير إدارة رياض الأطفال.

ومن الطلاب الفائزون هم: بسنت حسان رمضان، نسمة بشير الصافى من معهد سموحة النموذجي، محمود محمد إبراهيم، من معهد الراشدين، ويشارك هؤلاء الطلاب فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مسابقة الأزهرى الصغير أقيمت بالتعاون بين إدارة رياض الأطفال وإدارة شئون القرآن الكريم، وكانت فى حفظ جزء عم، وعشرة أحاديث نبوية.

 

 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

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