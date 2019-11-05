مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام عزبة الخطيب التابعة لمدينة السنطة فى محافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شخص يدعى" مصطفي أ ا ش" 35 سنة وإصابة اثنين آخرين وهم "محمد ك ر " 50 سنة مصاب بكسور بالقدمين وكدمات بالجسم وحاليا فى مستشفى السنطة العام، " ظريف أ م" 43 سنة مصاب بحاله سيئة وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بطنطا والجميع مقيم بقرية كفر سالم النحال مركز السنطة، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ملاكى السنطة أمام عزبة الخطيب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .