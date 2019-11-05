مستثمر لبنانى يكشف نصيحة الفنانة صباح خلال رحلته الأولى لمصر منذ 23 عاما

كتب محمد عبد العظيم

روى رفيق الضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، وأحد المستثمرين الأجانب، موقف بينه وبين الفنان الراحلة صباح منذ 23 عاما خلال رحلته الأولى إلى مصر فى الطائرة، قائلآ: "كنت قاعد فى الطائرة وكان قاعد بالصدفة جنبى المطربة صباح.. لما عرفت انى من نفس القرية اللى اتولدت فيها.. قالتلى انت جاى تعمل ايه فى مصر.. قولتلها أنا بتاجر فى الحديد.. وحلمى اعمل مصنع فى مصر.. واخترت مصر وجاى اشتغل فيها.. شوف هقولك نصحية.. مصر أم الدنيا.. ده مش اسم.. دى حقيقة.. دى أم كل الدنيا ومش بس ولادها.. وتخيل عطف وحنان أم الدنيا.. لو عاوز تنجح فى مصر حاجة واحدة حبها.

وتابع "الضو" خلال كلمته فى احتفال عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أنا بقولكم جميعا.. إذا كان فيه سر واحد لنجاحى فى مصر بعد توفيق ربنا.. هو أنى حبيت مصر.. حبيت مصر وشعبها الطيب والمتواضع والقادر.. وعاوز أقول كمان كلمة.. احنا كعرب ومحبين للأمة العربية.. لازم نعرف حاجة مهمة.. أن طالما مصر بخير.. الأمة العربية بخير.. وعاوز أقول للمستثمرين ولكل الناس.. عاوزين تنجحوا فى مصر تعالوا وحبوها.. عطائها بلا حدود.. ويكفينى فخرا أنى بعمل مع خير أجناد الأرض".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.