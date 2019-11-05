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اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:58 ص
اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب زكى القاضى

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يفتتح صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.
 
وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.
 
 

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اليوم السابع بلس

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