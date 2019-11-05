مسئول الكورى الجنوبى: الشمال يهدف للترويج خارجيا لاستئناف السياحة بجبل كومكانج

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قال وزير الوحدة الكورى الجنوبى كيم يون-تشول، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية تهدف إلى إظهار نيتها فى بناء منشآتها الخاصة وإعداد برامج لاستئناف الجولات السياحية إلى جبل كومكانج.

وقال كيم فى تصريحات أدلى بها أمام البرلمان، ونقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الوزارة تواصل المشاورات الوثيقة مع أصحاب الأعمال المعنيين بالجولات السياحية إلى جبل كومكانج مثل شركة هيونداى آسان، غير أنه يُعتقد بأنه من الضرورى إجراء محادثات وجها لوجه مع كوريا الشمالية لتسوية القضايا ذات الصلة بالجولات السياحية إلى جبل كومكانج.

وأفاد كيم، أن منطقة جبل كومكانج هى مكان للسياحة وأيضا للقاء بين الأسر المشتتة وللتبادل الاجتماعى والثقافي، مضيفا أن الوزارة يجب عليها أن تنظر فى الظروف الدولية ووضع العلاقات الثنائية بين الكوريتين وآراء الشعب الجنوبى.

وكانت كوريا الشمالية، قد طلبت فى أواخر أكتوبر الماضى من كوريا الجنوبية إزالة منشآتها المصممة لبرنامج الجولات السياحية المشتركة إلى جبل كومكانج على الساحل الشرقي، معلنة أنها ستبنى منطقة سياحية دولية خاصة بها.

وتم تعليق برنامج الجولات السياحية إلى جبل كومكانج فى عام 2008، إثر مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص أحد الحراس الكوريين الشماليين.