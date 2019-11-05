مديرية الصحة بأسوان تنظم قوافل طبية بأبو سمبل وإدفو

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان ،جهودها المستمرة لتنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، فى كافة أنحاء المحافظة بشكل مباشر ،وذلك تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتوصيل الخدمة الصحية والعلاجية المتكاملة من خلال هذه القوافل الطبية المتنقلة .

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ،إلى أنه تم تنظيم عدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى ،على أهالى مدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضاً أهالى نجع هلال التابع لمركز إدفو ،حيث إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين بكل منطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية

ولفت إلى أن كل قافلة ،ضمت العديد من التخصصات ،والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 3081 مواطن ومواطنة فى أبو سمبل ونجع هلال ، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ،كما شملت فعاليات هذه القوافل أيضاً صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلاً عن عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 760 سيدة من أهالى نجع هلال وأبو سمبل السياحية