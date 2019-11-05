الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

أعلنت وزارة الصحة ، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ166 ألفاً و290 مواطناً من خلال 133 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار بيان ، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1190 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 24 ألفاً و244 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 ألفاً و220 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2162 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 13 ألفاً و798 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و723 مواطناً بأسيوط، و12 ألفاً و554 مواطناً بالإسكندرية، و5012 مواطناً بالإسماعيلية، و2379 مواطناً بالأقصر، و1258 مواطناً بالبحر الأحمر، و7096 مواطناً بالبحيرة، و15 ألفاً و292 مواطناً بالجيزة، و8 آلاف و406 مواطنين بالدقهلية، و1446 مواطناً بالسويس، و7 آلاف و411 مواطناً بالشرقية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 797 مواطناً بالغربية، و6 آلاف و319 مواطناً بالفيوم، و9 آلاف و274 مواطناً بالقاهرة، و10 آلاف و490 مواطناً بالقليوبية، و8 آلاف و400 مواطن بالمنوفية، و11 ألفاً و989 مواطناً بالمنيا، و3267 مواطناً بالوادي الجديد، و8820 مواطناً ببني سويف، و1736 مواطناً بجنوب سيناء، و10110 مواطنين بدمياط، و51 مواطنا بشمال سيناء، و7090 مواطناً بقنا، و7294 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 2278 مواطناً بمطروح.