سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محمد عثمان الخشت: جامعة القاهرة لا تصمت على فساد وأجرينا 6484 تحقيقا داخليا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:44 م
محمد عثمان الخشت: جامعة القاهرة لا تصمت على فساد وأجرينا 6484 تحقيقا داخليا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن دور الرقابة الإدارية تغير بصورة كبيرة من خلال رؤية استراتيجية وأصبح لها تأثير رئيسى فى إدخال عمليات جوهرية للجهاز الإدارى بالدولة وليس مكافحة الفساد فقط.
 
وأضاف الخشت خلال كلمته بندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد:" لا أريد أن أتحدث اليوم عن تقدمنا غير المسبوق فى التصنيفات الدولية كلها، ولم أتحدث عن حجم تطوير العملية التعليمية وإنجازات البحث العلمى، ولم اتحدث عن الفرع الدولى وتطوير المستشفيات وأريد أن أتحدث عن مكافحة الفساد."
 
وتابع الخشت هناك استراتيجية للدولة وتنفذها الرقابة الإدارية وتطبيق الحوكمة أحد المفاهيم الرئيسية التى قامت عليها رؤيتنا لتطوير الجامعة وأصبحت الحوكمة جزء من خطة الجامعة لمدة 3 سنوات .
 
واستطرد رئيس جامعة القاهرة: " تحولت الجامعة إلى جامعة تقوم على التحول الرقمى الذى يمنع الكثير من عمليات الفساد، وتحولت جامعة القاهرة أننا اول جامعة تحولت للدفع الالكترونى وتم التحول أيضا إلى التحصيل الالكترونى .
 
وذكر الخشت، أنه رغم التحول الرقمى حدث تلاعب بأحد الكليات وتم إبلاغ الجهات الرقابية وهيئة الرقابة الإدارية وتم اتخاذ خطوات جادة لردع هذا الأمر .
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الرقابة الإدارية تعمل على تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة، لافتا إلى أن الجامعة أجرت 6484 تحقيقا داخليا وأحالت 48 لمجالس التأديب غير موضوعات كتير موجودة لدى النيابات المختلفة، موضحا أن هناك فرق بين الشفافية والحفاظ على أسرار العمل لأن الشفافية تعنى النزاهة ولكن كشف أسرار العمل جريمة تستوجب العقاب.

جامعة القاهره

محمد عثمان الخشت

الرقابة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة