محمد عثمان الخشت: جامعة القاهرة لا تصمت على فساد وأجرينا 6484 تحقيقا داخليا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، إن دور الرقابة الإدارية تغير بصورة كبيرة من خلال رؤية استراتيجية وأصبح لها تأثير رئيسى فى إدخال عمليات جوهرية للجهاز الإدارى بالدولة وليس مكافحة الفساد فقط.

وأضاف الخشت خلال كلمته بندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد:" لا أريد أن أتحدث اليوم عن تقدمنا غير المسبوق فى التصنيفات الدولية كلها، ولم أتحدث عن حجم تطوير العملية التعليمية وإنجازات البحث العلمى، ولم اتحدث عن الفرع الدولى وتطوير المستشفيات وأريد أن أتحدث عن مكافحة الفساد."

وتابع الخشت هناك استراتيجية للدولة وتنفذها الرقابة الإدارية وتطبيق الحوكمة أحد المفاهيم الرئيسية التى قامت عليها رؤيتنا لتطوير الجامعة وأصبحت الحوكمة جزء من خطة الجامعة لمدة 3 سنوات .

واستطرد رئيس جامعة القاهرة: " تحولت الجامعة إلى جامعة تقوم على التحول الرقمى الذى يمنع الكثير من عمليات الفساد، وتحولت جامعة القاهرة أننا اول جامعة تحولت للدفع الالكترونى وتم التحول أيضا إلى التحصيل الالكترونى .

وذكر الخشت، أنه رغم التحول الرقمى حدث تلاعب بأحد الكليات وتم إبلاغ الجهات الرقابية وهيئة الرقابة الإدارية وتم اتخاذ خطوات جادة لردع هذا الأمر .

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الرقابة الإدارية تعمل على تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة، لافتا إلى أن الجامعة أجرت 6484 تحقيقا داخليا وأحالت 48 لمجالس التأديب غير موضوعات كتير موجودة لدى النيابات المختلفة، موضحا أن هناك فرق بين الشفافية والحفاظ على أسرار العمل لأن الشفافية تعنى النزاهة ولكن كشف أسرار العمل جريمة تستوجب العقاب.